Orhangazi- İznik yolunun 0-22'nci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol ağır taşıt trafiğine kapatılarak diğer taşıtların düşük hızda ilerlemesi sağlanıyor.

Amasya-Turhal yolunun 65-67'nci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Adana- Ceyhan yolunun 36-38'inci kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Aydın- Muğla yolunun 6-8'inci kilometrelerinde Çiftlikköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Konya- Ereğli yolunun 2-8'inci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Anadolu Otoyolu 'nun Kızılcahamam Kavşağı - Kahramankazan Kavşağı 20-26'ncı kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 15-17'nci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara- İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu 'nun Gümüşova - Kavacık Kavşağı kesimleri arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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