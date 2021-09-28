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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

28.09.2021 08:30
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu- Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun Belevi Viyadüğü 1-2. kilometrelerinde derz onarım ve yapım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu sebeple otoyolun Aydın istikameti bugünden itibaren 3 gün trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin verilecek.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy-Altınova kavşakları 2-3. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bundan dolayı otoyolun İzmir- İstanbul istikametlerinde çalışma programına göre şerit kapatmalar yapılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşakları 20-26. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Bozüyük-Bilecik- Mekece yolunun 53-58. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Bozüyük-Mekece istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Mekece-Bozüyük istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Konya- Ereğli yolunun 2-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Samsun-Ankara yolunun 54-57. kilometrelerinde (Karadağ-Toptepe kavşakları) yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Elazığ- Malatya yolunun 51-52. kilometrelerindeki (Kapıkaya Kavşağı) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 31-33. kilometrelerinde çelik tel ile şev stabilitesinin artırılması çalışmaları dolayısıyla Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Antalya istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Bursa Doğu- Yenişehir kavşakları 0-2. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kestel Doğu Kavşağı bağlantı yolu İzmir istikameti de trafiğe kapatılarak, ulaşım D200 Devlet yolu üzerinden gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu, Orhangazi, Yeniçağa, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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