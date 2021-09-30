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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

30.09.2021 08:13
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 20-26. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşakları 7-14. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde bant aktarması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Edirne-İstanbul yolunun 36-38. kilometreleri Çorlu Havalimanı kesiminde üstyapı çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 1-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 2-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım karşı istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Gümüşhane-Bayburt yolunun 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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