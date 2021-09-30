Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 20-26. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşakları 7-14. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde bant aktarması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Edirne-İstanbul yolunun 36-38. kilometreleri Çorlu Havalimanı kesiminde üstyapı çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 1-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 2-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım karşı istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Gümüşhane-Bayburt yolunun 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.