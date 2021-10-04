Üye Girişi
Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

04.10.2021 08:03
Kara yollarında durum, System.String[]

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevreyolu Batı- Karacabey kavşakları 36-40. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları sebebiyle önce İzmir sonra İstanbul istikametinde bant aktarma yapılacak. Burada ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştirilecek.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 36-40. kilometrelerinde İmrendi Alt Geçidi yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım her iki yönde servis yollarından sağlanıyor.

Konya- Ereğli yolunun 2-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-İzmit yolunun 30-31. kilometrelerinde Hereke Köy Deresi Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Burdur- Tefenni yolunun 13. kilometresinde meydana gelen heyelan dolayısıyla Burdur yönünde ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Tokat- Sivas yolunun 31-42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 25-28. ve Horasan-Eleşkirt yolunun 35-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu, Karacabey, Orhangazi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

5 yıldızlı otelde yakıt patlaması sonucu yangın çıktı 08:55 5 yıldızlı otelde yakıt patlaması sonucu yangın çıktı Aşı kartında yeni gelişme! İsrail'de üçüncü doz korona aşısı olmayana 08:35 Aşı kartında yeni gelişme! İsrail'de üçüncü doz korona aşısı olmayana "Yeşil Geçiş" adı verilen kart verilmeyecek Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülben, isteme anında altına kaçırıyor 08:23 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülben, isteme anında altına kaçırıyor
Putin'in danışmanı Erdoğan'la Soçi'de yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu 08:07 Putin'in danışmanı Erdoğan'la Soçi'de yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu Birçok dünya liderinin özel sırları ve mal varlıkları ifşa edildi 07:34 Birçok dünya liderinin özel sırları ve mal varlıkları ifşa edildi Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var 07:13 Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var
Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu 00:56 Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu Koca ülke bu skandalı tartışıyor! Genç adam, karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor 21:20 Koca ülke bu skandalı tartışıyor! Genç adam, karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor

Son Dakika Haberleri
09:04 Polis ekiplerinin dur ihbarına uymayan gençler kaza geçirdi
08:54 5 yıldızlı otelde yakıt patlaması sonucu yangın çıktı
08:35 Aşı kartında yeni gelişme! İsrail'de üçüncü doz korona aşısı olmayana "Yeşil Geçiş" adı verilen kart verilmeyecek
08:34 MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor
08:23 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülben, isteme anında altına kaçırıyor
08:06 Putin'in danışmanı Erdoğan'la Soçi'de yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu
07:59 MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Vedat oldu
07:34 Birçok dünya liderinin özel sırları ve mal varlıkları ifşa edildi
07:25 İslam karşıtlığı ile bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks, trafik kazasında yanarak öldü
07:13 Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var
Polis ekiplerinin dur ihbarına uymayan gençler kaza geçirdi Polis ekiplerinin dur ihbarına uymayan gençler kaza geçirdi         
09:05
Çiçek açan safran, kilosu 60 liradan satılıyor Çiçek açan safran, kilosu 60 liradan satılıyor         
08:39
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor         
08:34
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban güçleri ile DEAŞ üyeleri arasında çatışma çıktı Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban güçleri ile DEAŞ üyeleri arasında çatışma çıktı         
08:16
MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Vedat oldu MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Vedat oldu         
07:59
İslam karşıtlığı ile bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks, trafik kazasında yanarak öldü İslam karşıtlığı ile bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks, trafik kazasında yanarak öldü         
07:26
Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun         
07:06
Büyük Birlik Partisi'nde anlaşmazlık! Yeni parti kuruyorlar, ismi Milli Yol Partisi olacak Büyük Birlik Partisi'nde anlaşmazlık! Yeni parti kuruyorlar, ismi Milli Yol Partisi olacak         
23:00
Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek         
20:49
Gökyüzündeki gizemli siyah halka uzmanları harekete geçirdi! Herkesin yorumu farklı Gökyüzündeki gizemli siyah halka uzmanları harekete geçirdi! Herkesin yorumu farklı         
20:07
Konserde utanç anları! Genç çift herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Konserde utanç anları! Genç çift herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt         
19:30
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik         
17:24
Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü         
13:45
Bu fotoğrafa gelen yorumlar, güzel oyuncu İlayda Alişan'ı çok sinirlendirdi! Paylaşımıyla herkesin cevabını verdi Bu fotoğrafa gelen yorumlar, güzel oyuncu İlayda Alişan'ı çok sinirlendirdi! Paylaşımıyla herkesin cevabını verdi         
13:34
Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı         
13:30
O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu         
12:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 09:09:27. #1.12#
SON DAKİKA: Kara yollarında durum - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement