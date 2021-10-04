Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevreyolu Batı- Karacabey kavşakları 36-40. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları sebebiyle önce İzmir sonra İstanbul istikametinde bant aktarma yapılacak. Burada ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştirilecek.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 36-40. kilometrelerinde İmrendi Alt Geçidi yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım her iki yönde servis yollarından sağlanıyor.

Konya- Ereğli yolunun 2-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-İzmit yolunun 30-31. kilometrelerinde Hereke Köy Deresi Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Burdur- Tefenni yolunun 13. kilometresinde meydana gelen heyelan dolayısıyla Burdur yönünde ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Tokat- Sivas yolunun 31-42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 25-28. ve Horasan-Eleşkirt yolunun 35-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.