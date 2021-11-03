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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

03.11.2021 08:34
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu- Karabük bağlantı yolu üzerinde bulunan Karabük Kavşağı'nın D-750 Gerede- Ankara istikametinden Anadolu Otoyolu istikametine bağlantıyı sağlayan üst geçit köprüsünde onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Karabük istikametinden Devlet yolunun Ankara istikametine bağlantısını sağlayan kavşak kolu trafiğe kapatılarak, Karabük-Ankara istikametine gitmek isteyen sürücüler D-100 yoluna yönlendiriliyor ve Gerede üzerinden tekrar D-750 yoluna giriş yapabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy- Mahmutbey kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş- Sincan kavşakları 0-1. kilometrelerinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde sağdan 2 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Susurluk- Balıkesir Kuzey kavşakları 7-14. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle önce İzmir, sonra İstanbul istikametinde bant aktarması yapılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Milas-Yatağan yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 38-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Tokat- Sivas yolunun 21-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Sivas istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kumluca-Kemer- Antalya yolunun 40-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Kumluca istikametinde ulaşım tek şeritten, Antalya istikametinde ise iki yönlü sürdürülüyor.

Bartın-Karabük yolunun 33-35. kilometrelerinde Kavlakdibi Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sivas-Zara yolunun 15-21. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

TEM Otoyolu, İstanbul, Karabük, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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