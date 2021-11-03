Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu- Karabük bağlantı yolu üzerinde bulunan Karabük Kavşağı'nın D-750 Gerede- Ankara istikametinden Anadolu Otoyolu istikametine bağlantıyı sağlayan üst geçit köprüsünde onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Karabük istikametinden Devlet yolunun Ankara istikametine bağlantısını sağlayan kavşak kolu trafiğe kapatılarak, Karabük-Ankara istikametine gitmek isteyen sürücüler D-100 yoluna yönlendiriliyor ve Gerede üzerinden tekrar D-750 yoluna giriş yapabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy- Mahmutbey kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş- Sincan kavşakları 0-1. kilometrelerinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde sağdan 2 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Susurluk- Balıkesir Kuzey kavşakları 7-14. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle önce İzmir, sonra İstanbul istikametinde bant aktarması yapılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Milas-Yatağan yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 38-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Tokat- Sivas yolunun 21-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Sivas istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kumluca-Kemer- Antalya yolunun 40-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Kumluca istikametinde ulaşım tek şeritten, Antalya istikametinde ise iki yönlü sürdürülüyor.

Bartın-Karabük yolunun 33-35. kilometrelerinde Kavlakdibi Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sivas-Zara yolunun 15-21. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.