Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşakları 7-13. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İzmir istikametinde bant aktarması yapılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş- Sincan kavşakları 0-1. kilometrelerindeki Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde sağdan 2 şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Aydın- Muğla yolunun 6-8. kilometrelerinde Çiftlikköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Aksaray-Ulukışla-Pozantı yolunun 1-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 36-40. kilometrelerinde İmrendi Alt Geçidi yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yön trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Amasya- Taşova yolunun 46-47. kilometrelerinde (Taşova şehir geçişi) köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir- Susurluk yolunun 49-52. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Elazığ- Malatya yolunun 51-52. kilometrelerindeki (Kapıkaya Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde refüj düzenlemesi, yaya kaldırımı, rampa ve uyarıcı yüzey oluşturulması çalışmaları dolayısıyla 07.00-18.00 saatlerinde her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.