Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık Kavşağı kesimindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresinde yapım çalışması nedeniyle Kırşehir istikametindeki sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Pamukyazı-Selçuk-Ortaklar yolunun 27-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla tırmanma şeridi araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer şeride yönlendiriliyor.

Edirne- İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Erzurum kuzey çevre yolunun 21-27, Akseki- Manavgat yolunun 0-1, Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tokat- Sivas yolunun 3-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım muhtelif kesimlerde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon- Rize yolunun 3. kilometresindeki yaya üst geçidinde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle 23.00-06.00 saatlerinde bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.