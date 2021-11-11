Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık Kavşağı kesimindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor. Söz konusu çalışma 25 Aralık'a kadar devam edecek.

Edirne- İstanbul yolunun 36-38. kilometrelerinde (Çorlu Havalimanı kesimi) üstyapı çalışmaları dolayısıyla İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Manisa- Turgutlu yolunun 1-6, Belören-Hadim yolunun 8-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 38-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 51-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 104-105 ile 110-115. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Amasya-Turhal yolunun 63-88. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde yapılan elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun her iki yönünde bulunan tüplerde 31 Aralık'a kadar 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.