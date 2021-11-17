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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

17.11.2021 08:12
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık Kavşağı kesimindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yapım çalışması sebebiyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun 0-6. kilometrelerinde Yılankale- Ceyhan Yumurtalık kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Edirne- İstanbul yolunun 36-38. kilometrelerinde (Çorlu Havalimanı kesimi) üstyapı çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple yolun İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 12-17 ve 19-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 38-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 51-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 104-105 ve 110-115. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Artvin- Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

TEM Otoyolu, Kırşehir, Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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