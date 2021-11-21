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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

21.11.2021 08:30
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy- Mahmutbey kavşaklarındaki üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 5-6. kilometrelerindeki üst yapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Mekece-Bilecik- Bozüyük yolunun 53-58. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Mekece-Bozüyük istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Bozüyük-Mekece istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Aksaray-Ulukışla-Pozantı yolunun 1-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Milas-Yatağan yolunun 28-33, Kahramanmaraş-Narlı- Gaziantep yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Alaca-Zile yolunun 18-23. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Ardahan- Göle yolunun 37-39. kilometrelerinde yapım, Suşehri-Gölova yolunun 11-13. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tirebolu-Görele-Eynesil yolunun 0-30. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde refüj düzenlemesi, yaya kaldırımı, rampa ve uyarıcı yüzey oluşturulması çalışmaları dolayısıyla 07.00-18.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu, Mahmutbey, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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