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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

22.11.2021 08:20
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun 3-6. kilometrelerindeki Misis-Yılankale kavşakları Baklalı mevkisinde kavşak ve yol yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Akıncı- Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde bağlantı yolları yapım çalışması dolayısıyla İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yol çalışması sebebiyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 33-35. kilometrelerinde Taşucu-Ovacık kesimindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Eceabat-Gelibolu yolunun 2-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 104-105 ve 110-115. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bartın- Safranbolu yolunun 5-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ardahan- Çıldır yolunun 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İyidere-Rize- Ardeşen yolunun 53. kilometresinde Rize Havalimanı Kavşağı yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Ardeşen-Rize yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu, Gaziantep, Kırşehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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