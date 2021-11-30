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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

30.11.2021 08:07
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kesimde otoyolun Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Adapazarı-Karasu yolunun 35-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Karasu istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Aksaray- Ortaköy yolunun 28-31, Ankara- Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kütahya-Çavdarhisar-Gediz yolunun 15. kilometresindeki Derbent-2 Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Diyarbakır- Mardin yolunun 4-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Çanakkale-Çan yolunun 8-11. kilometrelerinde asfalt yapım çalışmaları dolayısıyla Çanakkale-Çan yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Çan-Çanakkale istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bartın- Safranbolu yolunun 33-35. kilometrelerinde Kavlakdibi Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

İyidere-Rize- Ardeşen yolunun 48-49. kilometrelerindeki Pazar-1 ve Pazar-2 tünellerinin Ardeşen-Rize istikametindeki kuzey tüplerinde aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bu sebeple bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Gaziantep, Çanakkale, Adana, Banaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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