Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy- Mahmutbey kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yapım çalışması dolayısıyla Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Yalova- Kocaeli yolunun 0-24. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 12-17 ve 19-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde yapılan onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 51-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 104-105 ve 110-115. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerinde (Havza tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.???????