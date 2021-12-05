Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık Kavşağı kesimlerindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Bartın- Safranbolu yolunun 5-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Aksaray-Ulukışla-Pozantı yolunun 1-3. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

İnönü- Kütahya yolunun 41-42. kilometrelerinde bulunan Sporkent Köprüsü'nde genleşme derzi bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Söke-Milas yolunun 26. kilometresinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Konya- Ereğli yolunun 2-8. kilometrelerinde bordür çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nurdağı- Gaziantep yolunun 2-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 4-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümümden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Trabzon- Rize yolunun 26. kilometresinde Araklı Tüneli'nin Trabzon-Rize yönünde bulunan güney tüpünde yapılacak elektrik sistemi bakım onarım çalışması sebebiyle bugün saat 18.00'e kadar tünel trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşıma servis yolundan izin verilecek.

Ardahan- Göle yolunun 37-39. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.