Üye Girişi
Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

08.12.2021 08:19
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy- Mahmutbey kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 36-40. kilometrelerinde İmrendi Alt Geçidi yapım çalışmaları sebebiyle her iki yön trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 51-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yazıhan- Malatya yolunun 60-62. kilometrelerinde (Tohma Köprüsü mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kütahya-Çavdarhisar-Gediz yolunun 15. kilometresindeki Derbent-2 Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Tokat- Sivas yolunun 37-42. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Eceabat-Gelibolu yolunun 2-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Sivas- Kangal yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kahramankazan, TEM Otoyolu, Mahmutbey, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşı karşıtlarından 08:12 Aşı karşıtlarından "süper sperm" projeli kripto para
8 Aralık Çarşamba Dolar, euro, sterlin kaç lira? 08:05 8 Aralık Çarşamba Dolar, euro, sterlin kaç lira? Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı 18:01 Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik 16:35 Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti 16:27 Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler 16:13 Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı 16:07 Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! 15:32 Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!

Son Dakika Haberleri
08:14 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada asgari ücret dahil 5 önemli gündem var
08:11 Aşı karşıtlarından "süper sperm" projeli kripto para
08:04 8 Aralık Çarşamba Dolar, euro, sterlin kaç lira?
07:55 5-0'lık yenilginin ardından Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ı istifaya çağırdı!
07:53 MasterChef'te bu akşam ortalık karışacak! Sergen ve Görkem arasında "mafya" kavgası
07:52 Meteoroloji duyurdu! 3 bölgede yoğun kar yağışı bekleniyor!
00:51 Borussia Dortmund'a 5-0 yenilen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda etti
00:49 İki kız çocuğunu kaçırdığı iddia edilen şahıs, mahalleli tarafından dövüldü
00:47 Lionel Messi bir kez daha tarihe geçti
00:32 "Cincon" sözüne Fenerbahçeli yöneticiden açıklama geldi: Dilim sürçtü
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada asgari ücret dahil 5 önemli gündem var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada asgari ücret dahil 5 önemli gündem var         
08:15
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap kahkahaya boğdu: Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap kahkahaya boğdu: Mikrofonu seviyorum         
08:07
Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı         
18:01
15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı         
16:44
Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti         
16:33
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi         
16:15
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü         
14:34
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu         
13:58
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 08:25:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kara yollarında durum - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement