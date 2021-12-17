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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

17.12.2021 08:10
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 36-40. kilometrelerinde İmrendi Alt Geçidi yapım çalışmaları nedeniyle her iki yön trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları sebebiyle her iki yönde ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Eceabat-Gelibolu yolunun 2-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Bartın- Safranbolu yolunun 33-35. kilometrelerinde Kavlakdibi Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Yazıhan- Malatya yolunun 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kütahya-Çavdarhisar-Gediz yolunun 15. kilometresindeki Derbent-2 Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Amasya-Turhal yolunun 63-64., Nevşehir- Ürgüp yolunun 4-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kırıkhan- Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon- Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü Alt Geçidi'nde yapım çalışması dolayısıyla 21.00-07.00 saatlerinde her iki yön trafiğe kapatılarak, sürücüler yan yollara yönlendirilecek.

Kahramankazan, Çavdarhisar, Safranbolu, Banaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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