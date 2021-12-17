Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 36-40. kilometrelerinde İmrendi Alt Geçidi yapım çalışmaları nedeniyle her iki yön trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları sebebiyle her iki yönde ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Eceabat-Gelibolu yolunun 2-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Bartın- Safranbolu yolunun 33-35. kilometrelerinde Kavlakdibi Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Yazıhan- Malatya yolunun 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kütahya-Çavdarhisar-Gediz yolunun 15. kilometresindeki Derbent-2 Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Amasya-Turhal yolunun 63-64., Nevşehir- Ürgüp yolunun 4-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kırıkhan- Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon- Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü Alt Geçidi'nde yapım çalışması dolayısıyla 21.00-07.00 saatlerinde her iki yön trafiğe kapatılarak, sürücüler yan yollara yönlendirilecek.