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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

19.12.2021 07:50
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan- Gelibolu yolunun 36-41. kilometrelerinde otoyol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Gölbaşı ayrımı-İncek yolunun 0-1. kilometrelerinde köprülü kavşak bağlantı yolu yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrolü izin veriliyor.

Ortaklar- Aydın yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Elmalı-Finike yolunun 41-45. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sanat yapıları imalatları çalışması dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten devam ediyor.

Bartın- Kurucaşile yolunun 52-57. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kayseri- Niğde yolunun 36-43. kilometrelerinde yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 25-26. kilometrelerinde sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Sinop- Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara Gölbaşı, Ortaklar, Keşan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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