Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolunun Hadımköy- Mahmutbey kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılacak olup, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolunun 4-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle İzmir- Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Manisa- Turgutlu yolunun 1-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Mekece-Bilecik- Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Aksaray- Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 45-46. kilometrelerinde (Hamsiköy mevkisi) yol yapım çalışması nedeniyle iniş şeridi trafiğe kapatılarak ulaşıma çift yönlü tırmanma şeridinden izin veriliyor.

Tokat- Sivas yolunun 28-29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Şırnak- Uludere yolunun 8-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.