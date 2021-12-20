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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

20.12.2021 07:50
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolunun Hadımköy- Mahmutbey kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılacak olup, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolunun 4-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle İzmir- Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Manisa- Turgutlu yolunun 1-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Mekece-Bilecik- Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Aksaray- Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 45-46. kilometrelerinde (Hamsiköy mevkisi) yol yapım çalışması nedeniyle iniş şeridi trafiğe kapatılarak ulaşıma çift yönlü tırmanma şeridinden izin veriliyor.

Tokat- Sivas yolunun 28-29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Şırnak- Uludere yolunun 8-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

TEM Otoyolu, Mahmutbey, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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