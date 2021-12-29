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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

29.12.2021 08:12
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 36-40. kilometrelerinde İmrendi Alt Geçidi yapım çalışmaları nedeniyle her iki yön trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Aydın- Muğla yolunun 6-8. kilometrelerinde Çiftlikköy Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 30-34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Yalova- Orhangazi yolunun 25. kilometresindeki Tonami Köprüsü'nde genleşme derzi bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Karasu- Sakarya yolunun 52-53. kilometrelerinde (Topça Kavşağı) köprü derzleri yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma yan yollardan izin veriliyor.

Balıkesir- Akhisar yolunun 2-3. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım onarım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Vezirköprü-Havza yolunun 30-36. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aksaray- Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Zonguldak- Devrek yolunun 17-18. kilometrelerinde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 15. kilometresinde (Hopa Sugören mevkisi) sinyalizasyon sistemi altyapı çalışması nedeniyle 31 Aralık 2021 tarihine kadar her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

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Kahramankazan, Çiftlikköy, Orhangazi, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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