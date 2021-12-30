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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

30.12.2021 08:15
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Edirne- İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Denizli- Serinhisar yolunun 21-22. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Akçakoca-Kocaali yolunun 29. kilometresindeki heyelan nedeniyle Ereğli-Akçakoca yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Akçakoca-Alaplı istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Karabük- Kastamonu yolunun 9-11, Akseki- Manavgat yolunun 7-12, Nurdağı- Gaziantep yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde trafik akışına kontrollü izin veriliyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Alaca-Zile yolunun 18-23. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Piraziz-Giresun- Keşap yolunun 38. kilometresindeki (Keşap şehir girişi) yapım çalışması sebebiyle bölünmüş yolun Keşap-Giresun istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

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İstanbul, Çankırı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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