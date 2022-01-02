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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

02.01.2022 08:06
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Karasu- Sakarya yolunun 52-53. kilometrelerinde köprü derzleri yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yan yollardan sağlanıyor.

Söke-Milas yolunun 26. kilometresinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Akçakoca- Kocaali yolunun 29. kilometresindeki heyelan dolayısıyla Ereğli-Akçakoca yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma Akçakoca- Alaplı istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ile Yanışlı mevkileri arası) yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Burdur- Antalya il sınırı ayrımı-Bozova- Korkuteli yolunun 4-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tokat- Niksar yolunun 33-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Zonguldak- Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 33-34. kilometrelerinde şev yüzeylerine çelik ağ yapılması sebebiyle 08.00-17.00 saatlerinde kısa süreli aralıklarla yol trafiğe kapatılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 0-1, Ardahan- Göle yolunun 32-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

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Sakarya, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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