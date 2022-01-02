Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Karasu- Sakarya yolunun 52-53. kilometrelerinde köprü derzleri yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yan yollardan sağlanıyor.
Söke-Milas yolunun 26. kilometresinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Akçakoca- Kocaali yolunun 29. kilometresindeki heyelan dolayısıyla Ereğli-Akçakoca yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma Akçakoca- Alaplı istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ile Yanışlı mevkileri arası) yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Burdur- Antalya il sınırı ayrımı-Bozova- Korkuteli yolunun 4-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Tokat- Niksar yolunun 33-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.
Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Zonguldak- Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 33-34. kilometrelerinde şev yüzeylerine çelik ağ yapılması sebebiyle 08.00-17.00 saatlerinde kısa süreli aralıklarla yol trafiğe kapatılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 0-1, Ardahan- Göle yolunun 32-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Kaynak: AA
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