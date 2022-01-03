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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

03.01.2022 08:02
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan- Gelibolu yolunun 36-41. kilometrelerinde otoyol yapım faaliyetleri nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Çanakkale-Aliağa- İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 36-40. kilometrelerinde İmrendi Alt Geçidi yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yön trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Hassa-Kırıkhan yolunun 50-51. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kayseri- Kırşehir yolunun 104-105. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Akseki- Manavgat yolunun 0-1. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Rize- Kalkandere yolunun 3-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları, 11-12. kilometrelerinde ise yol göçmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Şırnak- Uludere yolunun 8-12, Kars- Iğdır yolunun 64-65. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Edremit-Çanakkale yolunun 9-11. kilometrelerinde deniz tarafında meydana gelen çökme dolayısıyla fore kazık çalışması yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

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Çanakkale, Aliağa, Keşan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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