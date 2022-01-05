Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Trabzon- Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Edirne- İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerindeki hızlı tren çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Aydın- Muğla yolunun 6-8. kilometrelerinde Çiftlikköy Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 13-14 ile 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Melenağzı-Akçakoca-Alaplı yolunun 28-30. kilometrelerindeki sanat yapısı çalışmaları sebebiyle Alaplı-Akçakoca yönü trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım Akçakoca-Alaplı istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 51-53. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri- Kırşehir yolunun 104-105, Trabzon-Gümüşhane yolunun 28-31, Mecitözü- Amasya yolunun 23-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bu kesimlerde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Elazığ- Diyarbakır yolunun 68-70. kilometrelerindeki Maden Köprüsü ve bağlantı yolları yapım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.