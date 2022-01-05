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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

05.01.2022 08:09
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Trabzon- Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Edirne- İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerindeki hızlı tren çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Aydın- Muğla yolunun 6-8. kilometrelerinde Çiftlikköy Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 13-14 ile 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Melenağzı-Akçakoca-Alaplı yolunun 28-30. kilometrelerindeki sanat yapısı çalışmaları sebebiyle Alaplı-Akçakoca yönü trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım Akçakoca-Alaplı istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 51-53. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri- Kırşehir yolunun 104-105, Trabzon-Gümüşhane yolunun 28-31, Mecitözü- Amasya yolunun 23-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bu kesimlerde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Elazığ- Diyarbakır yolunun 68-70. kilometrelerindeki Maden Köprüsü ve bağlantı yolları yapım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

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Gümüşhane, İstanbul, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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