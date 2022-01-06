Üye Girişi
Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

06.01.2022 08:16
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Tokat- Sivas yolunun 37-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 16-21. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle Çanakkale-Lapseki istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun- Espiye yolunun 32. kilometresinde bulunan Keşap Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu sebeple saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Ankara- Çankırı yolunun 15-17, Tortum-Uzundere yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Cide-İnebolu yolunun 47. kilometresindeki heyelan dolayısıyla yapılan temizleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Şırnak- Uludere yolunun 8-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.???????

YORUMLAR
500

Gaziantep, Çanakkale, Adana, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı! Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı!         
08:16
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu, kapısında kızını görünce duygusal anlar yaşadı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu, kapısında kızını görünce duygusal anlar yaşadı         
08:10
Erdoğan ve Bahçeli'nin masasındaki 4 kritik başlık! Erdoğan ve Bahçeli'nin masasındaki 4 kritik başlık!         
08:01
Arda Kural yıllar sonra itiraf etti: Hastanede sadece Ece Erken ziyaret etti Arda Kural yıllar sonra itiraf etti: Hastanede sadece Ece Erken ziyaret etti         
00:10
Kazakistan'da protestocular Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalıştı, bazı bölgelerde OHAL ilan edildi Kazakistan'da protestocular Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalıştı, bazı bölgelerde OHAL ilan edildi         
20:42
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı! Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı!         
16:41
Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular         
15:56
Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne? Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne?         
15:55
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48
Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi         
14:46
Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı         
12:34
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21

Son Dakika Haberleri
08:13 Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 6 Ocak döviz kuru
08:00 Erdoğan ve Bahçeli'nin masasındaki 4 kritik başlık!
07:52 ABD'den, Kazakistan'da "sükunet" ve "anayasal kurumlara saygı" çağrısı
00:55 THY, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a yapacağı seferleri iptal etti
00:54 Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
00:37 Stokçuluğa ağır cezalar getiren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
00:36 Oğlunu alev alev yanan evde sandı, karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı
00:20 Arkadaşının devesini sevmek için ahıra giren kadın ölü bulundu!
00:10 Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, KGAÖ ülke liderlerinden yardım talep etti! Rusya 4 maddelik şartlarını sıraladı
00:09 Arda Kural yıllar sonra itiraf etti: Hastanede sadece Ece Erken ziyaret etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 08:23:40. #1.11#
SON DAKİKA: Kara yollarında durum - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement