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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

07.01.2022 08:14
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49, Ardahan- Çıldır yolunun 27-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Ankara- Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 33-35. kilometrelerinde Taşucu-Ovacık kesimindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Balıkesir- Akhisar yolunun 2-3. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Cide-İnebolu yolunun 47. kilometresindeki heyelan temizleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Sürücülerin bu kesimde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Adıyaman şehir geçiş yolunun 0-5. kilometrelerinde yan yollarda yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 45-46. kilometrelerinde (Hamsiköy mevkisi) yol altı duvar çalışması dolayısıyla iniş şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım çift yönlü tırmanma şeridinden sürdürülüyor.

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Balıkesir, Gümüşhane, Ardahan, Banaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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