Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 36-40. kilometrelerinde İmrendi Alt Geçidi yapım çalışmaları nedeniyle her iki yön trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından sağlanıyor.
Keşan- Gelibolu yolunun 36-41. kilometrelerinde otoyol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Çanakkale-Aliağa- İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle, bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatılarak, ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü yapılıyor.
Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Edremit-Çanakkale yolunun 9-11. kilometrelerinde deniz tarafında meydana gelen çökme nedeniyle fore kazık çalışması yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.
Kayseri- Kırşehir yolunun 104-105. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Zigana Geçidi-Torul- Gümüşhane yolunun 6-20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Kozan- Adana yolunun 31-36. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 15-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 6-8. kilometrelerinde iksa duvarında meydana gelen yıkılma tehlikesi nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Kaynak: AA
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