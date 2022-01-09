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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

09.01.2022 08:50
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kumburgaz-Çatalca kavşakları 0-1. kilometrelerinde köprü onarım çalışması nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde Ankara istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 16-21. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları sebebiyle Çanakkale-Lapseki istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Çivril- Denizli yolunun 40-45. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Melenağzı-Akçakoca-Alaplı yolunun 28-30. kilometrelerinde sanat yapısı yapım çalışmaları nedeniyle Alaplı-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Balıkesir- Akhisar yolunun 2-3. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım onarım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Elmalı-Finike yolunun 24-25. kilometrelerinde meydana gelen heyelan ve çökme dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü, 28- 29. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Nurdağı- Gaziantep yolunun 2-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Artvin- Erzurum yolunun 3-37. kilometrelerinde yol şevi temizlik çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kars- Iğdır yolunun 64-65. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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TEM Otoyolu, Çanakkale, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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