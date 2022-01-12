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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

12.01.2022 08:11
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre,??????? DDY Çerkezköy-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın D-100 ayımı- Alpullu yolu ile kesişimindeki çalışma nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple yol trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Söke-Milas yolunun 26. kilometresinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü devam ediyor.

Kumluca-Kemer- Antalya yolunun Phasilis Geçişi'ndeki tünel inşaatı ve bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 38-41. kilometrelerinde Kumluca istikametinden iki yönlü, 40-41 ve 43-45. kilometrelerinde Antalya istikametinden iki yönlü devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Balıkesir- Akhisar yolunun 2-3. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ardahan- Çıldır yolunun 27-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Samsun- Ankara yolunun 21-26. kilometrelerinde (Havza Tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

İyidere-Rize- Ardeşen yolunun 53. kilometresinde Rize Havalimanı Kavşağı yapım çalışması sebebiyle Ardeşen-Rize istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Zonguldak- Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 33-34. kilometrelerinde şev yüzeylerine çelik ağ yapılması çalışmaları dolayısıyla 08.00-17.00 saatlerinde kısa süreli aralıklarla yol trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ardahan-Çıldır yolunun 27-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Kızılcahamam, Ardeşen, Ardahan, Alpullu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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