Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 47. kilometresindeki Adagül Tüneli, 64. kilometresindeki Seyitler-2 Tüneli ve aralarında bulunan 8 tünel ile güzergahlarında elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Ankara- Çankırı yolunun 15-17, Seydişehir-Akseki yolunun 33-37. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun 0-6. kilometrelerinde Yılankale- Ceyhan Yumurtalık kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Malatya- Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü'ndeki çalışma dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale-Aliağa- İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Mekece-Bilecik- Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerinde heyelan dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.