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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

16.01.2022 08:44
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Denizli-Çardak yolunun 5-6. kilometrelerinde (Denizli Organize Sanayi Bölgesi) kavşak yapım, Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yapım, Çanakkale-Bandırma yolunun 45-47. kilometrelerinde (Bandırma Şehir Merkezi) seviyeli kavşak yapım, İspir-ikizdere yolunun 6-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde devam eden onarım çalışmaları sebebiyle yolun iki yönü de trafiğe kapatılırken, ulaşım, servis yolundan iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Söğüt-Seydikemer yolunun 5-9. ve Keşan-Gelibolu- Eceabat yolunun 58-85. kilometrelerinde yapım, Ayancık- Sinop yolunun 1-6. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sel hasarı onarım çalışmaları nedeniyle anılan bölgelerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Mesudiye- Sivas yolunun 50-53. kilometrelerinde heyelan sebebiyle ulaşım, Mesudiye istikametinde tek şeritten sağlanıyor.

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Organize Sanayi Bölgesi, Çanakkale, Denizli, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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