Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne- İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Karaburun-Urla yolunun 0-1, Ankara- Çankırı yolunun 15-17, Yenişehir- Bilecik yolunun 27-28 ve Seydişehir-Akseki yolunun 33-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kahramanmaraş-Narlı- Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde (Arsan Köprülü Kavşağı mevkisi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Amasya- Taşova yolunun 46-47. kilometrelerinde (Taşova Şehir Geçişi) köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
İyidere-Rize- Ardeşen yolunun 53. kilometresinde Rize Havalimanı Kavşağı yapım çalışması dolayısıyla Ardeşen-Rize istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Havsa- Uzunköprü yolunun 3. kilometresinde demir yolu köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Bartın- Kurucaşile yolunun 0-5. kilometrelerinde, Amasra Tüneli'ndeki elektrik-elektromekanik işlerinin yapım çalışmaları sebebiyle 1 Mart'a kadar yol trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım, Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 42. kilometresindeki Ahatlar Kavşağı-Ahatlar Köyü-Amasra bölgesinde bulunan eski yol üzerinden sürdürülecek. Yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Kaynak: AA
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