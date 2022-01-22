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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

22.01.2022 09:02
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne- İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Gediz- Uşak yolunun 0-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Ankara- Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerinde, Nurdağı- Gaziantep yolunun 2-4. kilometrelerinde sürdürülen yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 38-40. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde, Karabük- Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerinde sürdürülen yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İspir-ikizdere yolunun 6-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle, Elazığ- Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

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Kastamonu, Gümüşhane, Edirne, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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