Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne- İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.
Gediz- Uşak yolunun 0-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Ankara- Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerinde, Nurdağı- Gaziantep yolunun 2-4. kilometrelerinde sürdürülen yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
Trabzon- Gümüşhane yolunun 38-40. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde, Karabük- Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerinde sürdürülen yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
İspir-ikizdere yolunun 6-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle, Elazığ- Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kaynak: AA
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