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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

26.01.2022 08:11
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Ulucak-Karasuluk kavşakları 0-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir- İstanbul istikametlerinde sırasıyla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 45-47. kilometrelerinde (Bandırma şehir merkezi) kavşak çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kocaeli- Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Datça- Marmaris yolunun 44-49. kilometrelerinde üstyapı asfalt çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Melenağzı-Akçakoca-Alaplı yolunun 28-30. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları sebebiyle Alaplı-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Söke-Milas yolunun 26. kilometresinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Tokat- Niksar yolunun 33-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Yolun 28-29. kilometrelerinde ise yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Yusufeli-Uzundere yolunun 46-47. kilometrelerinde şev koruma çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 47. kilometresinde bulunan Adagül Tüneli ve 64. kilometresindeki Seyitler-2 Tüneli ile aralarında bulunan 8 tünel ve güzergahlarında plaka tanıma sistemi montaj çalışması dolayısıyla bugün 17.00-20.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü yapılacak.

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Çanakkale, Orhangazi, Ulucak, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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