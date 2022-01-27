Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Ulucak-Karasuluk kavşakları 0-5. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir- İstanbul istikametlerinde sırasıyla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerindeki hızlı tren çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Aydın- Denizli yolunun gidiş istikametinde 25-26. kilometreler, geliş istikametinde 24-26. kilometrelerdeki viyadük çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde bulunan Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları nedeniyle yolun her iki istikameti de trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Osmaniye-Nurdağı yolunun 38-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometreleri ile Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Tosya-Osmancık yolunun 3-5. kilometrelerindeki kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Balıkesir- İvrindi yolunun 27-29. kilometrelerindeki menfez çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.