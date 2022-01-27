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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

27.01.2022 08:12
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Ulucak-Karasuluk kavşakları 0-5. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir- İstanbul istikametlerinde sırasıyla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerindeki hızlı tren çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Aydın- Denizli yolunun gidiş istikametinde 25-26. kilometreler, geliş istikametinde 24-26. kilometrelerdeki viyadük çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde bulunan Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları nedeniyle yolun her iki istikameti de trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Osmaniye-Nurdağı yolunun 38-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometreleri ile Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Tosya-Osmancık yolunun 3-5. kilometrelerindeki kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Balıkesir- İvrindi yolunun 27-29. kilometrelerindeki menfez çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

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Orhangazi, Ulucak, Edirne, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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