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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

31.01.2022 08:16
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Tokat- Niksar yolunun 33-35, Osmaniye- Nurdağı yolunun 38-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Keşan-Gelibolu- Eceabat yolunun 35-36. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 16-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Çanakkale-Lapseki istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Yolun 28-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ise ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İnebolu- Kastamonu yolunun 23-30. kilometrelerinde sel hasarları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Maçka yolunun 27-28. kilometrelerinde bağlantı yolundaki şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması sebebiyle bağlantı yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım mevcut yollardan devam ediyor.

Ardahan- Çıldır yolunun 27-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Osmaniye, Niksar, Adana, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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