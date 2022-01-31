Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Tokat- Niksar yolunun 33-35, Osmaniye- Nurdağı yolunun 38-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Keşan-Gelibolu- Eceabat yolunun 35-36. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 16-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Çanakkale-Lapseki istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Yolun 28-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ise ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İnebolu- Kastamonu yolunun 23-30. kilometrelerinde sel hasarları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Maçka yolunun 27-28. kilometrelerinde bağlantı yolundaki şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması sebebiyle bağlantı yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım mevcut yollardan devam ediyor.

Ardahan- Çıldır yolunun 27-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.