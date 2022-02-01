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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

01.02.2022 08:17
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Ulucak-Karasuluk kavşakları 0-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir- İstanbul istikametlerinde sırasıyla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları sebebiyle her iki yönde sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Ankara- Çankırı yolunun 15-17, Kahramanmaraş-Narlı- Gaziantep yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerinde (Havza Tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 47. kilometresinde yol çökmesi sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Tokat- Sivas yolunun 37-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 63. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşıma Ereğli istikametinde tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Mekece-Bilecik- Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Piraziz-Giresun- Espiye yolunun 44. kilometresindeki Geçilmez Tüneli'nde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bugün 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

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Orhangazi, Ulucak, İzmir, Banaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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