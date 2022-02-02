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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

02.02.2022 08:38
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Datça- Marmaris yolunun 44-49. kilometrelerinde asfalt çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çerkezköy-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın D-100 ayrımı- Alpullu yoluyla kesişiminde yapılan çalışma dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Melenağzı-Akçakoca-Alaplı yolunun 28-30. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle Alaplı-Akçakoca istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 53-54. kilometrelerinde Silifke-Taşucu ve Taşucu-Ovacık mevkilerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışına kontrollü izin veriliyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor. Yolun 28-29. kilometrelerinde ise ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sinop- Samsun yolunun 7-11. kilometrelerindeki (Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı-Demirciköy Tüneli girişi) heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikametinde ulaşım eski Sinop-Samsun yolundan sağlanıyor.

Burdur- Antalya il sınırı ayrımı- Bozova- Korkuteli yolunun 4-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerindeki şev koruma çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Arhavi-Hopa yolunun 2. kilometresindeki heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Arhavi-Hopa yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

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TEM Otoyolu, Marmaris, Alpullu, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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