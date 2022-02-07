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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

07.02.2022 08:05
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Ulucak-Karasuluk kavşakları 0-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir- İstanbul istikametlerinde sırasıyla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Kocaeli- Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Osmaniye-Nurdağı yolunun 38-45, Muğla-Kale yolunun 24-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 47. kilometresindeki yol çökmesi nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Sinop- Samsun yolunun 7-11. kilometrelerindeki (Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı- Demirciköy Tüneli girişi) heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Balıkesir- Akhisar yolunun 2-3. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde onarım çalışmaları nedeniyle yolun iki istikameti de trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 62. kilometresindeki heyelan sebebiyle Ereğli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma 59-63. kilometrelerde diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Ardahan- Çıldır yolunun 27-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Orhangazi, Ulucak, Yalova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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