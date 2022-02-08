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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

08.02.2022 09:21
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çanakkale- Lapseki yolunun 16-21. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle Çanakkale-Lapseki istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Bozburun ayrımı- Marmaris yolunun 26. kilometresinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden sağlanıyor.

Kocaeli- Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Akşehir-Yunak yolunun 62-67. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-47. kilometrelerindeki Nizip ve Birecik geçişlerinde yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Sinop- Samsun yolunun 7-11. kilometrelerindeki (Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı-Demirciköy Tüneli girişi) heyelan nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Ardahan- Çıldır yolunun 27-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 45-46. kilometrelerinde (Hamsiköy mevkisi) duvar çalışması dolayısıyla iniş şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım çift yönlü tırmanma şeridinden sağlanıyor.

Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerindeki şev koruma çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

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Çanakkale, Bozburun, Marmaris, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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