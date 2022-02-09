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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

09.02.2022 08:17
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Melanağzı- Akçakoca yolunun 6. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Trafik güvenliği dolayısıyla İstanbul istikametine gidecek ağır tonajlı taşıtlar Akçakoca- Düzce yoluna, İstanbul istikametinden gelen ağır tonajlı taşıtlar ise Kocaali-Hendek yoluna yönlendiriliyor.

Amasya-Turhal yolunun 63-64, Manisa- Turgutlu yolunun 1-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize- Ardeşen yolunun 53. kilometresinde Rize Havalimanı Kavşağı yapım çalışması dolayısıyla Ardeşen-Rize istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 58-85. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Amasya- Taşova yolunun 46-47. kilometrelerinde (Taşova şehir geçişi) köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Manavgat- Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 51-67, Karabük- Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Silifke- Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Mesudiye- Sivas yolunun 50-53. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten gerçekleştiriliyor.

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İstanbul, Turgutlu, Akçakoca, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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