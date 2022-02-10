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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

10.02.2022 08:22
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Mekece-Bilecik- Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Dalaman- Fethiye yolunun 11. kilometresi Fethiye istikametinde sağ şeritte oturma meydana geldi. Bu sebeple ulaşım Fethiye istikametinde sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Tokat- Niksar yolunun 33-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla Zonguldak istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Datça- Marmaris yolunun 44-49. kilometrelerindeki üstyapı ve asfalt çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Yolun 28-29. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 26. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Maçka-Trabzon yönünde bulunan tüpünde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple saat 17.00'ye kadar tünel trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.

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Gaziantep, Bilecik, Fethiye, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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