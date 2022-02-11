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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

11.02.2022 08:22
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Muğla-Kale yolunun 24-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerinde Eyiste Viyadüğü yapım çalışmaları sebebiyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Melenağzı- Akçakoca yolunun 6. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor. Trafik güvenliği nedeniyle İstanbul istikametine gidecek ağır tonajlı taşıtlar Akçakoca- Düzce, İstanbul istikametinden gelenler ise Kocaeli-Hendek yoluna yönlendiriliyor.

İslahiye-Hassa-Kırıkhan yolunun 24-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kocaeli- Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 47. kilometresindeki çökme nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 29. kilometresinde (Büyükdüz mevkisi) meydana gelen oturma sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla Zonguldak istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Yolun 28-29. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ise ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

???????Trabzon- Rize yolunun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde yapılacak elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması sebebiyle bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

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İstanbul, Akçakoca, Belören, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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