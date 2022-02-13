Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Ulucak-Karasuluk kavşakları 0-5. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle, İzmir- İstanbul istikametlerinde, sırasıyla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Turgutlu-Salihli- Uşak yolunun 45-48. kilometrelerinde kavşak yapım, çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı mevkileri arası) yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerinde meydana gelen yol çökmesi sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Suluova- Amasya yolunun 9-10. kilometrelerindeki T1-T2 tünelleri içindeki elektrik-elektronik-elektromekanik ve tünel kontrol merkezi yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Aksaray- Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım, Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerinde şev koruma, Elazığ- Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Arhavi-Hopa yolunun 2. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle Arhavi-Hopa istikameti trafiğe kapandı. Bu nedenle anılan kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.