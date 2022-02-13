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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

13.02.2022 08:48
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Ulucak-Karasuluk kavşakları 0-5. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle, İzmir- İstanbul istikametlerinde, sırasıyla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Turgutlu-Salihli- Uşak yolunun 45-48. kilometrelerinde kavşak yapım, çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı mevkileri arası) yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerinde meydana gelen yol çökmesi sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Suluova- Amasya yolunun 9-10. kilometrelerindeki T1-T2 tünelleri içindeki elektrik-elektronik-elektromekanik ve tünel kontrol merkezi yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Aksaray- Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım, Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerinde şev koruma, Elazığ- Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Arhavi-Hopa yolunun 2. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle Arhavi-Hopa istikameti trafiğe kapandı. Bu nedenle anılan kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

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Orhangazi, Ulucak, İzmir, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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