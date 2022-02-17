Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Ulucak-Karasuluk kavşakları 0-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir- İstanbul istikametlerinde sırasıyla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılıyor. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Bozburun ayrımı- Marmaris yolunun 26. kilometresinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Söz konusu mevkide geçişler diğer bölümden iki yönlü sağlanıyor.

Kocaeli- Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 30-34. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Aksaray- Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 62. kilometresindeki heyelan dolayısıyla Ereğli istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım yolun 61-65. kilometrelerinde diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Dalaman- Fethiye yolunun 11. kilometresinde sağ şeritteki oturma nedeniyle Fethiye istikametinde ulaşım sol şeritten kontrollü devam ediyor.

Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 29. kilometresinde yol gövdesinde meydana gelen oturma sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerinde şev koruma çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun- Keşap yolunun 32. kilometresindeki Keşap Tüneli'nin Keşap-Giresun yönünde bulunan kuzey tüpünde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle 19 Şubat'a kadar, 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.