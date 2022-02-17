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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

17.02.2022 08:15
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Ulucak-Karasuluk kavşakları 0-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir- İstanbul istikametlerinde sırasıyla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılıyor. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Bozburun ayrımı- Marmaris yolunun 26. kilometresinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Söz konusu mevkide geçişler diğer bölümden iki yönlü sağlanıyor.

Kocaeli- Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 30-34. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Aksaray- Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 62. kilometresindeki heyelan dolayısıyla Ereğli istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım yolun 61-65. kilometrelerinde diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Dalaman- Fethiye yolunun 11. kilometresinde sağ şeritteki oturma nedeniyle Fethiye istikametinde ulaşım sol şeritten kontrollü devam ediyor.

Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 29. kilometresinde yol gövdesinde meydana gelen oturma sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerinde şev koruma çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun- Keşap yolunun 32. kilometresindeki Keşap Tüneli'nin Keşap-Giresun yönünde bulunan kuzey tüpünde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle 19 Şubat'a kadar, 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

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Orhangazi, Marmaris, Ulucak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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