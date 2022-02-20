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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

20.02.2022 08:04
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Ulucak-Karasuluk kavşakları 0-5. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları sebebiyle İzmir- İstanbul istikametlerinde sırasıyla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yapım çalışmaları dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştirilecek.

Muğla-Kale yolunun 24-27. ve Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Melenağzı- Akçakoca yolunun 6. kilometresinde heyelan sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Trafik güvenliği dolayısıyla hafif tonajlı taşıtlar 6. kilometrede servis yoluna, İstanbul istikametine gidecek ağır tonajlı taşıtlar Akçakoca- Düzce yoluna, İstanbul istikametinden gelen ağır tonajlı taşıtlar ise Karasu- Sakarya yoluna yönlendiriliyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 51-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Suluova- Amasya yolunun 9-10. kilometrelerinde bulunan T1 tüneli içindeki elektrik-elektronik-elektromekanik ve tünel kontrol merkezi yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

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TEM Otoyolu, Orhangazi, İstanbul, Ulucak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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