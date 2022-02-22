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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

22.02.2022 08:21
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Mekece-Bilecik- Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde bulunan Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları sebebiyle yolun her iki istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kocaeli- Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Datça- Marmaris yolunun 44-49. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Suluova- Amasya yolunun 9-10. kilometrelerindeki (Çevre yolu mevkisi) T1 Tüneli içinde elektrik-elektronik-elektromekanik ve tünel kontrol merkezi yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolda ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 62. kilometresindeki heyelan nedeniyle Ereğli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım 61-65. kilometrelerde diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ardahan- Çıldır yolunun 27-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Artvin- Erzurum yolunun 0-55. kilometrelerindeki tünellerde ve güzergahlarda yapılacak temizlik, elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

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Kızılcahamam, Fethiye, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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