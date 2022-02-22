Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Mekece-Bilecik- Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde bulunan Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları sebebiyle yolun her iki istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kocaeli- Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Datça- Marmaris yolunun 44-49. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Suluova- Amasya yolunun 9-10. kilometrelerindeki (Çevre yolu mevkisi) T1 Tüneli içinde elektrik-elektronik-elektromekanik ve tünel kontrol merkezi yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolda ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 62. kilometresindeki heyelan nedeniyle Ereğli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım 61-65. kilometrelerde diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ardahan- Çıldır yolunun 27-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Artvin- Erzurum yolunun 0-55. kilometrelerindeki tünellerde ve güzergahlarda yapılacak temizlik, elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.