Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

26.02.2022 08:42
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatleri arasında şerit daraltması yapılıyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6'ncı kilometrelerindeki (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Söke-Milas yolunun 26'ncı kilometresinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 25-44'üncü kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Melenağzı- Akçakoca yolunun 6'ncı kilometresinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Trafik güvenliği dolayısıyla hafif tonajlı taşıtlar, 6'ncı kilometredeki servis yolundan, İstanbul istikametine gidecek olan ağır tonajlı taşıtlar, Akçakoca- Düzce yoluna, İstanbul istikametinden gelen ağır tonajlı taşıtlar ise Karasu- Sakarya yoluna yönlendiriliyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-47'nci kilometrelerindeki Nizip ve Birecik geçişlerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafik kontrollü sürüyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım kontrollü, 28-29'uncu kilometrelerinde ise ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Suluova- Amasya yolunun 9-10'uncu kilometrelerindeki (Çevre Yolu mevkisi) T1 Tüneli içerisindeki elektrik-elektronik-elektromekanik ve tünel kontrol merkezi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

İyidere- Rize yolunun 4'üncü kilometresinde (İyidere Yabancı Diller Yüksek Okulu mevkisi) bulunan yaya üst geçidinde yapılacak bakım onarım çalışması dolayısıyla 23.00-06.00 saatleri arasında her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale- Ezine yolunun 18'inci kilometresinde bulunan İntepe Viyadüğü'nde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 1 Mart-31 Mart tarihleri arasında ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin verilecek.

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Karayolları Genel Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Gaziantep, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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