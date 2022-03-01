Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

01.03.2022 08:09
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hasdal Kavşağı Alibeyköy yönü kavşak çıkış kolunda, drenaj sistemi bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde bazı şeritler trafiğe kapatılıyor.

Silifke- Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bozburun ayrımı- Marmaris yolunun 26. kilometresinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, geçişler diğer bölümden iki yönlü sürdürülüyor.

Dalaman- Fethiye yolunun 11. kilometresinde, Fethiye istikameti sağ şeritte meydana gelen oturma nedeniyle ulaşıma sol şeritten kontrollü izin veriliyor.

Suluova- Amasya yolunun 9-10. kilometrelerinde (Çevre yolu mevkisi) bulunan T1 Tüneli içindeki elektrik-elektronik-elektromekanik ve tünel kontrol merkezi yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla Zonguldak istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Çanakkale- Ezine yolunun 18. kilometresinde bulunan İntepe Viyadüğü'nde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 31 Mart'a kadar ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştirilecek.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü, 28-29. kilometrelerinde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Tortum- Uzundere yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Artvin- Erzurum yolunun 33-55. kilometrelerinde bulunan 15 tünel ve güzergahlarında yapılacak elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle 4 Mart'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

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TEM Otoyolu, Marmaris, Tragger, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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