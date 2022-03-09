Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

09.03.2022 08:14
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Edirne- İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerindeki hızlı tren çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Turgutlu-Salihli- Uşak yolunun 45-48. kilometrelerindeki kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Of-Çaykara- Bayburt yolundaki (Soğanlı Geçidi mevkisi) heyelan nedeniyle 48-65. kilometrelerde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Sinop- Samsun yolunun 7-11. kilometrelerindeki (Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı- Demirciköy Tüneli girişi) heyelan sebebiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Söğüt-Seydikemer yolunun 50-59. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 33-35. kilometreleri Taşucu-Ovacık güzergahında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Refahiye-İliç yolunun 66-68. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Adıyaman- Kahta yolunun 8-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 45-47. kilometrelerindeki (Bandırma şehir merkezi) kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

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Çankırı, Edirne, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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