Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Edirne- İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerindeki hızlı tren çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Turgutlu-Salihli- Uşak yolunun 45-48. kilometrelerindeki kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Of-Çaykara- Bayburt yolundaki (Soğanlı Geçidi mevkisi) heyelan nedeniyle 48-65. kilometrelerde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Sinop- Samsun yolunun 7-11. kilometrelerindeki (Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı- Demirciköy Tüneli girişi) heyelan sebebiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Söğüt-Seydikemer yolunun 50-59. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 33-35. kilometreleri Taşucu-Ovacık güzergahında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Refahiye-İliç yolunun 66-68. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Adıyaman- Kahta yolunun 8-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Çanakkale-Bandırma yolunun 45-47. kilometrelerindeki (Bandırma şehir merkezi) kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kaynak: AA
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