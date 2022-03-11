Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

11.03.2022 08:14
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle 11 Mayıs'a kadar ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanacak.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Kılıç-Orhangazi kavşakları 2-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple çalışma programına göre otoyolun İstanbul ve İzmir yönlerinde bir şerit (sağ veya sol şerit) trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı mevkileri arası) yapım çalışmaları dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım kontrollü devam edecek.

Tokat- Niksar yolunun 33-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale- Ezine yolunun 18. kilometresindeki İntepe Viyadüğü'nde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Salihli-Alaşehir yolunun 0-3. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları kapsamında her iki istikamette ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerindeki şev koruma çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gümüşhane- Bayburt yolunun 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

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Güzelbahçe, Orhangazi, Mayıs, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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