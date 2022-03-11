Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle 11 Mayıs'a kadar ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanacak.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Kılıç-Orhangazi kavşakları 2-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple çalışma programına göre otoyolun İstanbul ve İzmir yönlerinde bir şerit (sağ veya sol şerit) trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı mevkileri arası) yapım çalışmaları dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım kontrollü devam edecek.

Tokat- Niksar yolunun 33-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale- Ezine yolunun 18. kilometresindeki İntepe Viyadüğü'nde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Salihli-Alaşehir yolunun 0-3. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları kapsamında her iki istikamette ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerindeki şev koruma çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gümüşhane- Bayburt yolunun 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.